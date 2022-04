Florence DELÉTANG

Mon parcours de conseil auprès de dirigeants de grandes entreprises puis dans la haute fonction publique, en France et à l'étranger, ainsi que ma personnalité énergique, empathique, et efficace m'ont conduit à me spécialiser sur l'accompagnement des cadres en transition professionnelle, orientation, mobilité et outplacement.



A partir d'une démarche de questionnement et d'analyse, appuyée par des outils d'aide à la décision, vous ferez des choix solides, cohérents avec vos valeurs, vos talents et vos priorités. je vous aiderai à construire votre projet, à le promouvoir auprès de vos cibles, à le faire aboutir.



Mon point fort c'est la mise en valeur de ce qui vous rend unique pour faire de vous un profil recherché. Avec moi, vous apprendrez à valoriser vos spécificités et à renforcer votre confiance en vous.



J'ai déjà aidé plusieurs cadres de haut niveau à cheminer avec succès : pourquoi pas vous ?





Mes compétences :

Gestion de carrière

Conseil

Outplacement

Gestion des talents

Éducation

Coaching

Accompagnement

Formation