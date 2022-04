Florence DELORIÈRE

Désireuse de croiser des approches pluridisciplinaires, j'ai choisi de suivre des études juridiques, sociologiques et de gestion des organisations. En parallèle, j'ai travaillé auprès d'acteurs aussi variés que la direction de l'innovation du groupe ECCO, le Ministère de la Culture, des associations ou encore des revues spécialisées en RH.

A la fin de mes études, j 'ai démarré à Paris ma carrière professionnelle en tant que consultante en évaluation de politiques publiques (nationales et européennes) et en étude de faisabilité. J'ai pu ainsi acquérir une méthodologie solide dans les domaines du management de projet, de l'évaluation, des politiques de développement et de l'accompagnement du changement, en faveur des politiques publiques et de la création de structures.

J'ai choisi de poursuivre ma vie personnelle et professionnelle à Bordeaux où j'ai occupé un poste de DGA en responsabilité des politiques d'insertion au CCAS de Bordeaux. A cette occasion, j'ai eu notamment la responsabilité de manager en direct une dizaine de cadres, dans une direction regroupant 12 services et 80 agents. J'ai piloté de nombreux projets innovants, dans une institution en pleine mutation, tout en contribuant à la mise en œuvre des premières démarches participatives de politique sociale de la ville de Bordeaux.

Puis, j'ai dirigé à un niveau régional, et animé à un niveau interrégional, un OPCA de l'économie sociale et solidaire, tout en contribuant à l'évolution stratégique de la gouvernance de cette structure et en développant une expertise "emploi-formation-compétences".

Ainsi depuis plusieurs années, je développe mes compétences de leadership, de coordination de projets partenariaux, de développement et d'innovation, en particulier dans des structures ayant décidé de faire évoluer profondément leur positionnement et leurs modes d'intervention.

Agile et réactive, j'apprécie la transversalité et la coopération entre équipes pluridisciplinaires et/ou d'acteurs publics/privés.



Mes compétences :

Développement et innovation

Stratégie et management d'équipe

Pilotage de projets partenariaux

Accompagnement au changement

Evaluation politiques et projets

Recherche de financements

Experte Emploi-formation-compétences

Analyse stratégique

Etude de faisabilité

Expérimentations

Démarche participative avec les utilisateurs

Economie sociale et solidaire