Florence DEMOUSTIER

A l'écoute d'un poste de manager ou commercial B to B.

Et devenir coach d'entrepreneur.



Et plus généralement



Femme entrepreneuse, aimant les projets qui sortent de l'ordinaire.



J'ai débuté à 23 ans, en indépendante, une activité de Change Manuel (création de 4 bureaux de change), que j'ai poursuivi 15 ans sous différents statuts. L'intégration dans un groupe bancaire, réseau puis siège, durant 4 ans, a consolidée mon expérience professionnelle.



Puis, je crée la Sarl ElectriCity le 12 juin 2009.

Notre secteur géographique va d'Avignon à Nimes en passant par Arles et plus sur étude Marseille Montpellier..

Nous intervenons sur de la rénovation ou du neuf dans l'habitat .

La politique de la société : Respects des délais et des devis, ainsi qu'une qualité des prestations.

Tous nos travaux sont réalisés en respect de la norme NF C 15-100.

Orientation de l'entreprise vers les nouvelles énergies et l'éclairage et plus particulièrement la LED. Nous nous spécialisons dans l'éclairage. Les Leds sont belles.

Plus généralement tous les travaux électriques dans le domaine de la basse tension (12V à 750V).

Mais le 30 juin 2011, la décision est prise d'arrêter l'entreprise. Aujourd'hui cela est fait.



Je vie en Guadeloupe depuis 2013.







Formation Bac + 3, BTS assistant de gestion PME, ITB (formation bancaire) et diverses formations lors de mes parcours professionnels (Cap électricienne).



Apprécie le réseau Viadéo pour son sérieux et son accessibilité.



très cordialement à tous



Mes compétences :

Gestion

Manager

Dynamique

Sport