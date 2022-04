Florence DENIAU

Mon expérience professionnelle de 9 ans dans la vente m a permis de developper mes compétences manageriales car au quotidien ma misson est de dynamiser et d impliquer mon équipe, de recruter, former , identifier et évaluer le personnel afin de remplir des objectifs humains.J ai decouvert 2 entreprises avec un system de distribution different ventes conseils avec fidélisation chez Aerosoles et chez Jennyfer vente en libre service avec gestion des approvisionnements plus important qui demande de la reactivité en terme de merchandising.Mon poste d itinéraire sur 2 regions m a permis d'acquérir des capacités organisationnelles et une autonomie sur mon travail en suivant les directives de mon supérieur (reporting).Passionnée par mon métier et l 'envie d'un nouveau challenge, je suis actuellement à la recherche d une poste de responsable de magasin sur la région nantaise.



Mes compétences :

Chiffres d'affaires

Gestion administrative

Implantation

Management

Management et ressources humaines

Ressources humaines

STOCK'