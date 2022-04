Florence DEVAMBEZ

Les problématiques des SI relèvent de leurs alignements sur la stratégie de l’entreprise, de l’adéquation des solutions aux besoins des métiers, et de leur gouvernance.



Durant 15 ans, j’ai eu l’opportunité d’occuper des fonctions de management d’équipes SI (Directeur de Projet, Responsable Informatique Décisionnel, Responsable de la Méthodologie et de l'Architecture, Responsable des Développements groupe) dans des contextes de transformation (refonte du SI, Implémentation de nouveaux sites, fusion d’entreprises) et dans des environnements internationaux et/ou multiculturels.



COMPETENCE CLES

 > Grande expertise des domaines de la santé et du voyage d’affaires

 > Rapidité d'adaptation face à la mise en œuvre de services à la clientèle

 > Forte implication dans la compréhension du besoin, mise en lumière de l’interdépendance entre les diverses opérations et la technologie

> Grande expériences dans la conduite de projets internationaux, ERP, BI, Mobilité

> Excellentes qualités relationnelles, Proactive

 > Capacité de leadership, sens aigu de l’organisation, rigoureuse





Mes compétences :

Business Intelligence

Management d'Equipe France et International

Architecture d'entreprise

Qualité et Organisation

Gestion de Projets

Méthodologie Agile ( Scrum)

Gestion Budgétaire