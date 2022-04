Florence DI VALENTIN

Passionnée de médecines alternatives depuis toujours, adhérente puis Présidente de Phosphorus (Association de réflexion sur le bien-être de l'enfant) de 1998 à 2012, j'ai co-créé l'Association Thera en 2007 pour exercer et transmettre ma passion de l'Energie.



Je suis aujourd'hui praticienne en harmonisation énergétique pour Adultes et Enfants.



Je pratique le rééquilibrage énergétique qui associe un massage bien-être aux huiles essentielles bio et une ré-harmonisation énergétique de l'ensemble des corps (plan physique, émotionnel et mental) dans un moment de détente.

Je suis aussi spécialisée dans les soins pour enfants et propose des séances d'harmonisation énergétique pour enfants (dès 2 ans) pour les aider et les guider dans l'organisation de leur énergie, de leurs pensées, de leurs émotions ... et leur permettre de s'épanouir, de devenir autonome.



Très bonne journée dans l'énergie du coeur !



Mes compétences :

Education à l'énergétique

Aromathérapie

Massage Bien être

Réflexologie

Harmonisation Énergétique

Magnétisme

Fleurs de Bach

Géobiologie