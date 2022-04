Florence DOMONT

Après plusieurs expériences dans les secteurs privés, publics, associatifs et humanitaires, parallèlement associées à un parcours universitaire, je me suis spécialisée dans la conduite du changement et l'accompagnement de l'humain aussi bien professionnel que personnel. J'aime le travail en équipe, de même que m'octroyer des temps de recherche personnels. Disponible et à l'écoute, j'apprécie également transmettre. Clé de la réussite dans mon métier de coordinatrice projets, la mise en place de projets, d'actions, en partenariat avec les différents acteurs du territoire. Mon métier est basé sur le relationnel, la confiance et le respect de chacun dans ses différences et son propre rythme de cheminement. L'Humain est au cœur de l'organisation.



Mes compétences :

Créativité

Pédagogie

Conduite du changement

Motivation

Discrétion

Polyvalence

Analyse