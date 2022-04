Secteur Médico-social : PERSONNES ÂGÉES



DIRECTION D’ÉTABLISSEMENT MEDICO-SOCIAUX



- Management opérationnel d'équipes pluridisciplinaires

- Connaissance de la réglementation relative aux ESSMS (Certification AFNOR)

- Élaboration, mise en oeuvre et pilotage de projets (accompagnement performance efficience, ouverture d'Etablissement, projet d'établissement, évaluations interne/externe, projets de vie personnalisés, démarche qualité et gestion des risques, plan de maîtrise sanitaire, ...)



Venez me retrouver sur mon profil LinkedIn, j'y suis beaucoup plus active :

https://fr.linkedin.com/in/florence-drouet



Mes compétences :

Gestion de la qualité

Audit externe

Audit qualité

Audit interne

Gestion de projet

Évaluation des risques professionnels

Management opérationnel

Pilotage d'équipe