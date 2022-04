Anne MACQUET

Bpifrance investira 8 milliards d'euros d'ici à 2017 dans les entreprises françaises.

Serez-vous la prochaine ?



Bpifrance accompagne les entreprises pour voir plus grand et plus loin et faire émerger les champions de demain. De l'amorçage jusqu'à la cotation en bourse, du crédit aux fonds propres, Bpifrance offre, dans votre région, des solutions de financement adaptées à chaque étape de la vie de votre entreprise :



•Aide aux entreprises dans leurs premiers besoins d'investissement : amorçage, garantie, innovation ;

•Soutien de la croissance des PME partout en France : capital-risque et développement, "build-up", cofinancement, garantie ;

•Renforcement des ETI dans leur développement et leur internationalisation : capital développement et transmission, cofinancement, crédit export, accompagnement ;

•Participation au rayonnement des grandes entreprises et stabilisation de leur capital : capital transmission, cofinancement crédit export, accompagnement.



Les actions stratégiques de Bpifrance



•Accompagner la croissance des PME

•Préparer la compétitivité de demain

•Contribuer au développement d'un écosystème favorable à l'entrepreneunariat



Les principaux métiers de Bpifrance



•Le financement de court, moyen et long terme en partenariat avec les banques

•La garantie des concours financiers

•Le financement de l'innovation

•Les investissements en fonds propres

•Le financement des besoins des entreprises à l'export



Bpifrance intervient en partenariat avec les acteurs privés, en financement comme en investissement. Il agit comme un catalyseur et provoque un effet d’entraînement pour renforcer les capacités d’investissement des entreprises tout au long de leur cycle de vie. Outil de compétitivité économique, il agit en appui des politiques publiques conduites par l’État et les Régions.



Le financement court terme contribue aux avances de trésorerie pour financer les délais de règlement de grands donneurs pour les entreprises titulaires de marchés ou de commandes auprès de grands donneurs d’ordre publics et privés, en totalité par Bpifrance en complément des autres concours à court terme de la banque,

ou partagées avec votre banque dans le cadre d'un pool de trésorerie géré par Bpifrance, ayant pour finalités :



•Renforcer la trésorerie, disposer ainsi d'une réserve de sécurité.

•Faire face à des délais de règlement de la part de vos grands donneurs d'ordre publics et privés.





Contact, Dynamisme, Partage et Passion pour le monde de l'entreprise sont les atouts qui me permettent de transmettre les conseils nécessaires aux dirigeants et responsables financirers souhaitant développer et pérenniser leur entreprise.

Afin de satisfaire au plus près nos clients et de développer la place de Bpifrance dans leur projet, je souhaite évoluer en tant que chargé d'études évolutif chargé d'affaires Financement Court Terme.



Mes compétences :

Gestionnaire

Gestion

Analyse financière