Florence DUBAND

En 2007, j’ai validé un Master: Manager RH, spécialité Management Psychologique des Organisations à la faculté de psychologie de Grenoble et de Lyon.

Cette formation m’a permis d’acquérir des connaissances et des compétences dans les domaines de la psychologie du travail, de la psychologie sociale, de la psychologie des organisations et de l’ergonomie cognitive.

Elle combinait outils, méthodologies et savoirs faire sur la base d’enseignements théoriques et pratiques portant sur :

- Méthodologie et psychométrie

- Gestion des parcours professionnels

- Communication et gestion des relations sociales dans le travail

- Mobilisation et management psychologique des organisations

- Management des compétences, des conditions de travail et du changement

- Cognition et changement comportemental

- Psychopathologie au travail



J’ai notamment réalisé dans le cadre de mon stage de fin d’étude au sein d’une structure d’habitat social, un travail sur le lien entre usure et parcours professionnel pour le personnel ayant vingt ans et plus d’ancienneté. Ce travail m’a permis de déterminer, de mesurer le phénomène d’usure et de proposer des pistes de réflexion et des solutions.







Mes compétences :

Consultante rh

Milieu Associatif

Ressources humaines

Spectacle