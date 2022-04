Florence DUBERTRET

Bienvenue sur mon profil.



Je souhaite poursuivre mon projet professionnel au sein d'un Groupe International en participant à des missions proches de mes valeurs et de mes ambitions. Dynamique et sportive, j'ai le goût de l'effort. D'un naturel plutôt avenant et sincère, je tisse des relations privilégiées avec mes interlocuteurs. Indépendante et rigoureuse, je sais mener à bien des projets ambitieux. Dotée d'un esprit d'innovation, de décision et d'organisation, je souhaite mettre mon expérience de l'international (Etats-Unis, Pays-Bas, Corée du Sud, Japon) au service du département Marketing de votre société pour veiller au respect des engagements contractuels, élaborer la politique de distribution et faire évoluer les offres de services et de produits.



Mes compétences :

Empathie et sens de l'écoute

Marketing

Webmarketing

Management

Relations Publiques

Communication

Gestion de projet

Techniques de vente

Recommandation du plan media

Négociation