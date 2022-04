Florence DUTAY

Bonjour à tous,



Chez Sodebo depuis 2007, j ai pendant plusieurs années occupé le poste de technicienne administration du personnel. En 2015, je me suis vu confiée le poste de Chargée de recrutement que j occupe désormais au sein du service RH.

L'ensemble des recrutements relevant du domaine de la maintenance industrielle et de l'ingénierie me sont entre autres confiés (analyse du besoin, sourcing, entretiens, validation finale avec opérationnel, proposition embauche et intégration).

En parallèle, j'ai également pour projet de travailler sur la politique de mobilité au sein du groupe Sodebo.

Simplicité, travail collaboratif, proximité, créativité sont les valeurs portées par notre entreprise.

Je vous invite à découvrir quelques ingrédients de notre stratégie RH sur notre page Sodebo

www.viadeo.com\fr\compagny\sodebo.com