Florence EGRIX

A) Depuis 2004, je suis formatrice free-lance



1) Je travaille essentiellement pour des cabinets de formation en recherche de compétences sur la relation client à distance ou en face à face, les fondamentaux d'une communication fluide, les techniques de vente, la communication, la gestion de la satisfaction client, sur l'accompagnement de managers de proximité sur l'ensemble de leurs missions (leadership, coaching, debriefing, conduite de réunion, formation, entretien d'évaluation et de recadrage, pilotage de leur activité)



2) Je développe et propose des stages sur mesure adaptés à tout types de population en relation avec des clients, comme :

- des commerciaux ( sur des marchés high-tech -Telecom essentiellement) et de Services (assurance, mutuelle, transport- banques- Energie)

- des Téléconseillers (travaillant en centre d'appel) et leur managers responsables d'équipe

- des techniciens : gestion des relations avec les clients visités et gestion de la relation interne avec le service commercial pour optimiser les ressources de l'entreprise.

Mes méthodes:

Interactivité, groupe de travail, apport théorique allié à la pratique même du coeur de métier, jeux de rôle, accompagnement sur le poste de travail...



Je suis à l'écoute de propositions de cabinets de formation afin d'apporter mon savoir faire, mais aussi d'enrichir mon expérience en m'adaptant à leurs méthodes.



Avant : 15 ans d'expérience comme commerciale vente directe et indirecte dans 4 grandes sociétés : Alcatel, Cofratel (FT), Landis&Gyr Communications, Ericsson.



B) depuis 2019, Psycho praticienne en Maïeusthésie

Accompagnement individuel au service du grand public et des salariés d'entreprise (écoute empathique, et/ou écoute thérapeutique, en savoir plus surArray

Dans un monde ou les risques psycho sociaux existent, je propose aussi une offre d'accompagnement aux entreprises (écoute individuelle, formation en groupe à l'art de communiquer, formation des managers de proximité pour valoriser les compétences des individus au quotidien....contactez moi pour une offre sur mesure ;-)



Mes compétences :

Formateur

Freelance

Coaching

Relation commerciale

Prospection

Vente

Conseil

Gestion des conflits

Accompagnement individuel