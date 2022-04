Florence EGRON

Mes domaines d'intervention :



Fiscalité des personnes physiques et du patrimoine

Fiscalité nationale et internationale des entreprises

Fiscalité des groupes de sociétés

Fiscalité des transactions (Structuration fiscale des transactions, due diligence, acquéreur ou vendeur)

Fiscalité indirecte (Gestion de la trésorerie par les flux TVA, analyse TVA des flux internationaux, TVA immobilière)

Contrôle et contentieux fiscal (Assistance à contrôle fiscal, rédaction des requêtes et mémoires)

Restructuration des activités d’un groupe de sociétés

Secrétariat juridique

Rédaction d'actes juridiques et des conventions intra-groupe





Mes compétences :

fiscalité

Droit des affaires

Droit des contrats