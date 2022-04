Voici ma course de vie ... & Mon état d'esprit ;



Une expérience riche et diversifiée : en cabinet d’audit, groupes internationaux, plusieurs missions en Afrique, stratégie affinée en école de commerce…



Une importante flexibilité et adaptabilité à des situations très variées,



Un enthousiasme et une passion toujours présents pour les missions qui me sont confiées.



Une grande rigueur et maitrise des données chiffrées acquise dans l’audit, et l’habitude de leur présentation aux directions de groupes.



Une capacité, ressentie comme un besoin, à travailler en équipe.



Florence Ernould

06 333 645 01



exemple en image :

http://www.59secondes.com/2012/01/miss-white



Directeur de développement.

11 ans d’expérience, secteur / distribution,

En développement de réseaux.





PARCOURS :



Depuis 2008 : Développement et animation de réseaux de Franchise, Manager de transition.

(de 600 à 4500 pers, de 10M€ à 70 M€), en cabinet SASWHITE(Franchise).

2008/2009 Au cabinet Berlem Lille.

Recrutement d’indépendants, et Organisation de Franchises.

En collaboration avec les différents services ; comptable, production, direction,

mise en place des différents aspects opérationnels, et des comptes rendus.



03 /2006 09 /2008 : Directeur opérationnel en immobilier en réseaux de franchise.

; Constructeur de pavillons individuels,

MIKIT, SARL 5 personnes. Secteur Lille. CA 7 900KE

Maitrise de la RT 2005, formation sur les différents paliers de construction individuelle.



09/2005 02/2006 : Responsable de la production agroalimentaire ;

Comme Autrefois, Offshor 250 personnes, secteur à l’étranger au Liban.

08/1998 01/2005 : Responsable de la stratégie commerciale ; SA Aquapro, 80 personnes avec 40 intérimaires,

Secteur Hazebrouck. CA 7 88 KE.

Résultats : Augmentation des bénéfices de 20 à 30 % en moyenne chaque année.







Mes compétences :

Recrutement