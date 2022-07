Yannick GUILLOUARD

Je suis un professionnel du Management en organisation industrielle de production, supply chain, logistique pour le développement des performances Industrielles et de la conduite de projet pour le redeploiement de Société.

Très attentif aux évolutions économiques, commerciales et culturelles , j'accompagne les entreprises pour la garantie de leur pérennité, l'amelioration de leurs résultats financiers.

Support stratégique international, je me projette dans les évolutions culturelles pour trouver les valeurs du monde industriel de demain, et conjuguer les compétences pour faire émerger les talents dans l'entreprise.



Mes compétences :

Management

Leadership

Autonomie