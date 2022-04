Florence FAVELLET

Responsable HSE dans l'industrie agroalimentaire, je suis en charge d'un grand nombre de suivi :

- Elaboration du DU

- Mise en place, préparation et animation du CHSCT

- Suivi du vérification des installation (pression, levage, incendie, sanitation, ...)

- Suivi des prestataires STEP

- Travail avec la santé au travail, suvi des AT/MP

- Mise en place de solutions techniques d'amélioration des conditions de travail

- Responsable formation (planification, proposition,élaboration et réalisation)

- Protocole de sécurité, plan de prévention, livret d'accueil

- Métrologie



Un travail varié, intéressant qui associé à mon esprit d'équipe et à mon sens du dialogue prend tout son sens pour la prévention de la santé et de la sécurité.



Mes compétences :

Prévention

Reglementation