Florence FENOUIL-BAUZA

Sommelier-Conseil, Caviste. Expérience longue - 15 ans - et diversifiée du commerce, de l'administration et de la gestion dans des PME du secteur agro-alimentaire, le négoce de vin et de produits frais au niveau européen.



Mes capacités : Sommelier-Conseil, Caviste Université du Vin de Suze la Rousse. Vente, dégustations commentées, animation, gestion et administration, logistique et transports. Parfaitement trilingue allemand anglais français.



Mon projet :

- Animer et développer les ventes d’une cave ou d’un domaine, en direction des particuliers et des professionnels .

- Proposer aux clients étrangers - allemands et autres - un commercial référent parlant leur langue ou très bien anglais.

- Assurer la partie administrative du secteur commercial



5 ans d’expérience dans le domaine du vin :



- Salariée responsable de la mise sur pied et de l’exploitation d’un fichier de clients et prospects sur tous les Länder d’Allemagne. Contacts avec Off Trade (ex : Edeka) et grossistes On-trade (ex : Kellerei der BASF, Valckenberg).

- Activité indépendante pour plusieurs caves et domaines de la Vallée du Rhône en Allemagne : en lien permanent avec les clients. Mutualisation de la promotion et des expéditions entre plusieurs partenaires.

- Assistante d’un courtier en vins : courtage de vins en vrac sur la France et l’Allemagne.



Mes compétences :

Export

Commercial

Vins fins

Distribution B to B

Agroalimentaire

Allemagne

Vin

Commerce B2C