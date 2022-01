Denis LEVY-ROSSI

De formation initiale de développeur informatique, j'ai débuté ma carrière en assurant des postes d'analyste-programmeur qui m'ont permis d'étoffer mes compétences en développement d'applications de bases de données. Mon goût pour la création et l’illustration m'a poussé à faire une reconversion vers l'infographie et la création numérique.



Ce profil pluridisciplinaire d'infographiste, de développeur informatique et de gestionnaire de bases de données m'a permis en 2008 d'intégrer Loyalty Expert, agence de Marketing BtoB devenue aujourd'hui l'agence Kiss The Bride du groupe Loyalty Company pour assurer avec succès la création d'un nouveau poste de développeur des communications personnalisées.



La croissance constante que connaît ma société a permis de développer le poste que j'occupais en un pôle dédié à l'Ultra-Personnalisation des documents dont j'ai naturellement pris la responsabilité. Cette évolution m'a autorisé à appliquer toute mon expérience dans l'organisation, l'analyse et le suivi des dossiers de production pour la plus grande satisfaction de nos clients.



La dernière organisation intégrant le pôle Ultra-Personnalisation à la direction Digital du groupe m'a porté au poste de PMO, appliquant mes compétences en qualité et suivi de projet sur l'ensemble des métiers du pôle.



Mes compétences :

Crossmedia

Web-to-print

Base de données

MySQL

Impression à données variables

Adobe Illustrator CS6

Développement informatique

Variable data-printing

Adobe InDesign CS6

Algorithmie

Adobe Dreamweaver CS6

Adobe Photoshop CS6

Qualité

Management

Marketing

XMPie

Gestion de projet