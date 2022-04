Francis K.

Ingénieur commercial en génie thermique.



Doublé d'une aisance commerciale et technique, je sais rechercher, identifier les interlocuteurs et créer un climat de confiance. Avec pragmatisme, j’appréhende les problématiques clients dans leur globalité, ma valeur ajoutée est d’apporter des solutions adaptées et attrayantes.

J'élabore les propositions commerciales en accord avec la stratégie d'entreprise. Je négocie et conclu les affaires avec les clients (délai, prix…).

Mon implication professionnelle et mon sens des responsabilités me permettent d’œuvrer en toute autonomie. Fiable, je prends les initiatives dans le respect de la politique de l’entreprise et suis attaché à la satisfaction client. Au sein d’une équipe, on apprécie ma capacité à être constructif et force de proposition. Mon sens de l’écoute et une aisance relationnelle me permettent d’entretenir mes réseaux.



Mes compétences :

Informatique

Commercial

Bâtiment

Management

CVC

Commercialisation des produits techniques