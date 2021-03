Florence FLORENCE PIPEREAU (PIPEREAU)

Bonjour à tous et toutes....



J'ai commencé ma carrière dans la vente à 16 ans en contrat d'apprentissage en validant mon CAP BEP et BAC PRO vente. J'ai travaillé dans différente structures ou j'étais conseillère de vente, ensuite j'ai évolué avec des responsabilités à la Française des Jeux ( responsable des chèques aux gagnants loto et loterie), responsable de stand aux Galeries Lafayettes pour des grandes marques de prêt à porter ( Sonia rykiel, Chantal Thomas, JJ Garella, Gérard Darel......) durant ces 24 années de commerce j'ai encadré une équipe assurer le reporting au siège ..... et mon dernier poste Gérante du magasin TBS à Tours ou mon rôle est manager, fidéliser, évaluer,optimiser les ratios de performance du point de vente, débriefer avec mon équipe, effectuer des plans d'actions toujours avec une écoute active et surtout donner du sens à mon équipe.

Le but étant que mes collaboratrices soient actrices de leurs postes. Mon objectif actuel s'est de devenir formatrice pour adultes dans les thématiques de la vente et du management.



Durant ces 6 mois passés en formation à Antée m'ont conforté dans mon choix, et le métier de Formatrice m’apparaît aujourd'hui comme une évidence.



Au cours de ma formation j'ai élaboré des scénarios pédagogiques détaillés en tenant compte de la demande de mon donneur d'ordre.

J'ai animé des séances en journées complètes pour des VCM et pour la section MUM.



Mes compétences :

Implantation Commerciale

Gestion financière

Management

Service client

Conseil en communication

relationnel

Entretiend'équipe

Gestion les conflits

Animation