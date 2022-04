Florence FOURNIER

Au sein de l'Institut des Maladies Émergentes et des Thérapies Innovantes mes missions sont les suivantes:



- cycle budgétaire: élaboration, révision, exécution, arrêté des comptes, reporting,

- cycle ventes : devis (Europe, ANR, industriel), participation à l'élaboration des contrats, suivi d'exécution, rapports financiers, audits, facturation,

- mise en place et suivi de plusieurs comptes d'exploitation suivant l'activité de plates-formes mises à disposition des équipes de recherche,

- immobilisations : validation et suivi en relation avec le gestionnaire achat de l'institut,

- mise en place et réalisation d'un tableau de bord mensuel à destination de la direction de l'institut.





Mes compétences :

SAP

Visual Basic

Microsoft Excel 2010

Business Objects