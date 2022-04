Florence GERARDOS

Mes expériences en tant que commerciale sédentaire au sein de diverses sociétés, m'ont permis de développer de nouvelles compétences et d'appréhender tous les rouages de la fonction commerciale et administrative dans le secteur de la vente en B To B.

Lors de mes dix années d'expériences en hôtellerie et restauration, j'ai fait preuve d'une grande capacité d'adaptation et d'un sens aigu de la communication, mon sens à l'initiative et mon écoute m'ont permis de recruter et de manager des équipes.



Aujourd'hui, j'envisage de mettre mes compétences à votre disposition.........





Mes compétences :

Service client

Commerciale

Assistante commerciale

Gestion des ressources humaines

Accueil téléphonique et physique

Administration des ventes