Florence GERVAIS D'ALDIN

En Russie depuis 1992 pour le groupe Sucres et Denrées, a participé à la création de la filiale russe, à son organisation interne pour les aspects financiers, logistiques et organisation d’entreposage. Basée à Vladivostok de 1993 à 1995, elle a organisé l’importation, le processing et la distribution de sucre (de 10 à 80 millions de dollars par an) ayant abouti à une participation dans la sucrerie. De 1995 à 1999, Florence a développé les ventes de sucre roux du groupe en Russie (800 à 1 million de tonnes par an) vers les nouveaux acheteurs, en créant divers schémas financiers et opérationnels depuis la vente CIF jusqu’au financement en Russie en usine. Depuis l’année 2000, elle gère les projets de diversification du groupe / faisabilité, étude de marché, business plan, recherche de financement, recherche des meilleures sources d’approvisionnements et mise en place de la stratégie de commercialisation des produits. En 2006 elle réunit des investisseurs privés pour un projet d'investissement de construction d'une serre horticole de 1Ha de roses pour le marché de la fleur coupée de Moscou. Aujourd'hui "Fea rozy" est le seul producteur de roses parfumées de Russie, et distribue ses fleurs dans les meilleures boutiques de Moscou flodaldin@hotmail.com Skype: flodaldin

reportages / articles



http://www.1tv.ru/sprojects_utro_video/si33/d20.09.2011 - russe

http://rt.com/business/news/russia-roses-production-france/ english

http://www.themoscowtimes.com/business/article/qa-how-a-french-sugar-seller-became-a-jeweler-of-roses/456241.html

http://www.forbes.ru/forbes-woman/issue/2009-09/24156-teplichnye-usloviya

http://www.bfmtv.com/des-roses-francaises-en-russie-actu11368.html



Facebook - fragrantrose



Mes compétences :

Agriculture

Business

Business development

Finance

Investissement

Microsoft Project

Project Finance