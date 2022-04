Florence GLAZENER

Diplômée du programme I.N.B.A. [International Network for Business Administration] de l’Ecole Supérieure de Commerce de Troyes, France,en 2006, je désire m’épanouir dans un milieu jeune et dynamique afin d’agir dans un milieu innovant et de pouvoir continuellement relever de nouveaux défis.



Au cours de mon cursus scolaire, j’ai développé un grand intérêt pour le milieu des médias, de la musique, de l’évènementiel ; milieu en perpétuelle évolution et constante progression. De plus, tout au long de mon parcours, j’ai fais preuve de rapidité d’apprentissage qui m’a toujours beaucoup aidé dans mon intégration mais aussi dans mon efficacité au travail.



Malgré mon manque d’expérience, je suis prête à assumer un tel poste. Ma détermination me pousse à un grand dévouement et une forte implication pour relever des défis.



Mes études et mes expériences professionnelles me donnent déjà une base solide pour intégrer de nouvelles équipes, de nouvelles techniques et méthodes de travail et mon intérêt pour les voyages a développé une ouverture d’esprit, un sens de la découverte et de la curiosité. Les facilités de contact et de communication que je possède ainsi que les différentes langues que je parle me sont d’une grande aide en ce qui concerne mon intégration.



Mes compétences :

Communication

Coordination

Coordination projets

Dynamisme

Esprit d'équipe

Events

Marketing

Marketing public

PUBLIC

Public Relation

relation publique

Evénementiel

Gestion