Florence GOGNEAUX

Chef de service Amiable Contentia France mai 2011 à juillet 2012



Superviseur Qualione de Septembre 2009 à Février 2010 dans le domaine de la santé



Chef de plateau, ACTICALL de Janvier 2008 à Septembre 2008

• Management d’équipe :

o Sous ma responsabilité : 5 superviseurs et environ 60 télé conseillers

o Faire respecter les procédures d’organisation, optimiser les ressources et aider et accompagner le développement de mes collaborateurs.

o Etroite collaboration entre le directeur de site et les équipes projet site et siège (RH, MOA, Formation...)

• Pilotage d’activité : responsable de la bonne marche des opérations ;

o Interlocuteur opérationnel privilégié de mes clients (clients bancaires et fidélisation, appels entrants exclusivement). Mon objectif : respecter les objectifs qualitatifs et quantitatifs, garantir la satisfaction client, pérenniser et développer mes comptes.

o Participation aux comités de pilotage mensuel ou trimestriel avec restitution des résultats d’activités avec préconisations et plans d’actions.

• Gestionnaire : développement du chiffre d'affaires sur mon portefeuille clients et l'optimisation des marges



Mes compétences :

Call center

Centre d'appels

Centre de contacts

Microsoft CRM

Relation Client

Télémarketing