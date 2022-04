Florence GONDRET

Spécialisée en métabolisme lipidique des tissus, je m'intéresse à la plasticité de la composition corporelle comme élément de l'adaptation individuelle des animaux d'élevage aux nombreuses contraintes des systèmes d'élevage. Je focalise mes recherches sur les répercussions d'une alimentation sub-optimale qui constitue pour l'organisme animal un défi nutritionnel bouleversant la hiérachie d'importance des voies métaboliques énergétiques tissulaires.

J'ai notamment coordonnée le programme ANR Blanc FatInteger (2012-2015) basé sur l'adaptation de génotypes efficaces aux nouvelles ressources alimentaires.

Je suis actuellement Directrice de l'UMR Pegase, Unité de recherches INRA-AgroCampus localisée en Région Bretagne, et dédiée à la compréhension des mécanismes biologiques et l'identification des leviers d'actions pour favoriser la multiperformance des animaux d'élevage et la durabilité de leurs systèmes de production.