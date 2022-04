Florence GONZALEZ

L'agence du TOURISME BASQUE Quezako ?

Impératif de qualité XXL ? Nos 35 années d’expérience vous le garantissent.

Exigence de rigueur ? Notre professionnalisme et notre implication sur le terrain indispensables à la réussite de votre évènement, une adaptation à votre budget.

Soif d’originalité ? NOTRE CREATION DEPUIS PLUS DE 10 ANS – La privatisation des halles de Biarritz saura vous surprendre avec une soirée haute en couleurs incluant la présence de nos producteurs.

Besoin de dépaysement ? Nos programmes inédits vous étonneront : triathlon basque, le mystère d’Ortillopitz, soirée de gala dans les arènes...

Nos domaines de compétence : Séminaire, incentive, congrès, soirée événementielle...

Focus congrès : Logiciels spécifiques pour la billetterie aérienne et la gestion congrès.

Agence référencée « spécialiste Pays Basque » par un réseau de 1200 agences.

Agent certifié Destination France par Atout France.





Mes compétences :

Ressources humaines

Développement commercial

Tourisme