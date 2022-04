Florence GREFFIER

Mon activité m’a conduit à gérer des portefeuilles de marques, dessins et modèles et de noms de domaine d’entreprises internationales, de PME et de TPE.



J’ai une expérience significative de l’acquisition (recherches et dépôts), de la valorisation (contrats) et de la défense (litiges) des droits de propriété industrielle, tant au plan national qu’international.



Le français et l’anglais sont mes langues de travail habituelles.



Je suis membre de différentes associations professionnelles, dont le GRAPI et l’APRAM.



Mes compétences :

Auteur

Concurrence déloyale

dessins et modèles

Droit

Droit d'auteur

Noms de domaines

Propriété industrielle