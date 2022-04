En 16 ans chez IBM, j’ai occupé des postes de commerciales variés qui m’ont permis d’accompagner, de développer et de gérer des clients de différentes typologies.

Aujourd’hui, je souhaite mettre à disposition mon savoir-faire au sein d’une structure plaçant l’humain au coeur de ses valeurs.

Je recherche un poste de Consultante Commerciale



Mes compétences :

Management opérationnel

Stratégie commerciale et marketing

Développement commercial

Gestion et analyse