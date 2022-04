Florence GROUARD

COMPÉTENCES

Marketing opérationnel et stratégique (6 ans)

Chef de produit (2 ans)

Commercial et avant-vente (5 ans)



QUALITÉS PROFESSIONNELLES

Membre moteur d'une équipe de travail

Orientée résultats et business

Réel sens du contact client et de la communication



QUALITÉS PERSONNELLES

Réactive et organisée

Faisant preuve d'initiatives et de créativité





Mes compétences :

Chef de produit

Marketing opérationnel

Commercial BtoB

Marketing stratégique

Avant ventes et conduite de projets