Lucie CAILLET

Titulaire d'un Master 1en Sciences Humaines mention Sociologie-Ethnologie (USTL Lille 1 - CLERSé), spécialité Sociologie de la santé et de la famille et Méthodes qualitatives d'enquête.



Je suis en capacité de :



-Coordonner des activités/missions,

-Accompagner les acteurs dans la réflexion, le développement, le suivi et l'évaluation de projets,

-Concevoir des contenus et des supports pédagogiques (échanges de pratiques, formation),

-Animer des formations, des journées d'échanges de pratiques, des présentations d'outils,

-Concevoir, réaliser et diffuser des diagnostics de territoire (santé, développement social local/urbain) et des enquêtes sociologiques,

-Identifier, mobiliser et animer un réseau d'acteurs locaux en santé globale,

-Constituer et animer des comités de pilotage, et des groupes de travail spécifiques,

-Proposer des actions de prévention, de promotion et d'éducation pour la santé cohérentes avec les besoins repérés localement,

-Solliciter les dispositifs publics d'action sociale (Contrat de Ville, Appel à projets Prévention, CLS, MILDECA),

-Assurer la gestion administrative et financière des actions subventionnées,

-Constituer et animer le Comité de Pilotage des actions,

-Participer à la vie du service (reporting, demandes spécifiques, rédaction de documents de travail et de rapports d'évaluation IMRAD),

-Contribuer au recueil des attentes et à l'émergence des besoins en matière de santé, en partenariat avec les acteurs d'un territoire (élus, habitants, professionnels de santé, professionnels au contact de la population),

-D'accompagner les partenariats existants et/ou contribuer à en formaliser de nouveaux,

-Promouvoir les valeurs de la santé communautaire et soutenir les projets participatifs,

-Construire des guides d'entretiens et des questionnaires,

-Passer et analyser des entretiens semi-directifs (individuels ou focus group) et des questionnaires (manuellement et avec des logiciels informatiques),

-Rédiger des projets (éducation et promotion de la santé, prévention, développement social local/urbain),

-Rechercher et entretenir le partenariat,

-Conduire / instruire des projets.



Mes compétences :

Santé publique

Ethnométhodologie

Sociologies de la santé et de la famille

Politiques territoriales de santé

Partenariat et réseau

Gestion administrative et financière des actions

Conduite de réunions/groupes de travail

Diagnostic de santé publique/social

Santé communautaire

Réponse aux appels à projets

Animation de formations et d'échanges de pratiques

Coordination de projets et de missions

Méthodologie d'enquête qualitative

Conduite de projets d'éducation et de promotion de

Animation d'un Comité de pilotage