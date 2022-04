Florence GUEBEY

Le pilotage de business unit confrontées à des enjeux de réorganisation et de transformation (professionnalisation, digitalisation des offres et de la relation client...) est ma spécialité.

Tout en comptant sur ses actifs traditionnels, l’entreprise a pour impératif de se réinventer sans cesse et d’innover afin d’assurer sa pérennité. En qualité de manager au sein d’entreprises de contenus, c’est ce challenge que j’aime relever, avec une vision de la transformation basée sur la gestion humaine du changement et la fédération des énergies au service du business. Sur une fonction de direction d’entreprise, c’est toute la différence entre un bon gestionnaire et un vrai chef d’orchestre.



Mes domaines d'expertise : les entreprises du secteur des médias et de la production de contenus, les métiers autour de la gestion de la relation client.



Mon environnement de prédilection : l’entreprise à taille humaine (PME / ETI). Mais j’accompagne également des start-up ou des entreprises en création, la dernière étant Le Comptoir Urbain, dont l’activité verra officiellement le jour très prochainement.



Mes mots clés : bâtir, transformer, embarquer les équipes, donner envie.



Mes compétences :

Organisation

RH

Médias

Management

Presse