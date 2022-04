Florence GUILBERT

Un fil rouge tout au long de mon parcours : les ressources humaines !



De la gestion administrative , au recrutement , à l'accompagnement des managers et au développement des compétences , je me retrouve dans des missions où l'individu doit tenir sa place !



Et c'est en plaçant l'homme comme acteur et non plus comme un sujet que la GRH est un vrai défi ! Les hommes ont des ressources ...



Qui veut agir trouve un moyen,qui ne veut rien faire trouve une excuse !



Mes compétences :

Recrutement

Ressources humaines

Gestion administrative du personnel

Paie

Droit social

GPEC

Formation professionnelle

Accompagnement individuel

Ingénierie de formation