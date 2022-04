Florence GUILBERT

Exemple de parcours atypique aujourd'hui responsable Achats Projet, mais de formation génie chimique, 1ere expérience essais chimie, un peu de planning et de communication...pause de quelques années pour ma (nombreuse) famille, et retour aux essais, 4 ans d'expatriation (consultatnte essais chimie), ensuite une approche financière du même domaine technique, par des études technico-economiques (faisabilité). Coordination R&D sur un grand projet, et ensuite la gestion de projet et management, qui permet la conjugaison d'un bon relationnel, un sens de l'organisation optimisé, une anticipation raisonnable, de la coordination et une bonne organisation.



Apres 5 ans de chef de projet, manager d'équipe et responsable d'installation R&D dans un hall de recherches, j'ai souhaité une fois encore élargir mon environnement professionnel en faisant du suivi d'éxécution de contrat au sein de la supply chain Areva. Ce poste s'est tourné en responsable Achats sur un des grands projets de la Hague.



Toutes ces experiences professionnelles sont marquées d'un gout très fort pour le Japon et la langue japonaise, l'anglais et la culture anglaise, et une curiosité du monde, avec plusieurs engagements bénévoles (missions humanitaires en Afrique à 2 reprises pour Planete Urgences, et Bretagne Outdoor).

Le gout des défis sportifs m'a poussée jusqu'au marathon du Mont saint michel, activité poursuivie et plus sagement par une pratique régulière de la course à pieds, du golf et de la natation.



Mes compétences :

Relationnel facile

Adaptation facile

Curiosité du monde

Nucléaire

International

Génie Chimique

Japon

Dynamisme

Relationnel

Gestion de projet

benevolat