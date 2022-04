Florence H (HULOT)

Depuis 10 ans je pratique le dessin traditionnel : crayonnés, valeurs, ombres et lumières, perspective, portraits . Je peint à l'acrylique, sur toile ou différents supports.

Je pratique l'art du recyclage qui consiste à créer des réalisations originales à partir d'objets de récupération : métal, plastique, textile, papier, carton. Ma technique de prédilection est le papier-mâché avec lequel je réalise des pièces en volume de différents formats, des bijoux, des objets de décoration (étagères, jouets, masques, boîtes à bijoux etc..) Je fais aussi de la couture manuelle et du crochet.

Je participe régulièrement à des expositions personnelles ou collectives.

J'interviens ponctuellement comme animatrice dans les Centres de loisirs, Associations et Maisons pour tous à Montpellier ainsi que dans les Centres de formation pour adulte afin de transmettre mes savoir-faire et savoir- être.

J'étudie toute proposition de partenariat ou intervention professionnelle dans le domaine de l'animation et les arts plastiques. N'hésitez pas à aller visiter mon site:Array



Mes compétences :

Microsoft Word

Animation

Pédagogie

Loisirs éducatifs

Histoire de l'art

Arts graphiques

Dessin

Illustration

Arts plastiques

Gimp

Education populaire

Inskape

Peinture

Recyclage