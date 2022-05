Paule BELOT

Neo contemporaine séduite par l'art pariétal et se réalisant sur de grandes surfaces, des draps de préférence mais adaptable à toutes les demandes.

Mur, grande surface, rocher, je les modifie et les éclate.

Pierres, galets, petits formats aussi.

Mais ça n'a pas l'air d'intéresser grand monde. Je disais toujours "quand je serai grande je serai peintre" et il ne me reste pas beaucoup pour cela. Ce n'est pas grave, le grave est pire ailleurs alors restons serein le miracle est toujours possible.



Mes compétences :

Terre

Feu

Air

Eau