Les quinze années d'expériences que j'ai acquise dans les domaines du marketing, de la vente et du management m'ont permise d'être aujourd'hui reconnue pour une être une collaboratrice productive et un manager impliquée, fidèle ayant des capacités de créativité, d'analyse et d'écoute.



Mes compétences :

Management

Marketing opérationnel

Coaching

Vente

Communication

Marketing stratégique