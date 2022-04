Florence HÉNOT-DEBEL

Management : Conduite d’une équipe de 4 chargés de Clientèle Pro au sein d’un groupe de 16 agences bancaires

Commerciales : Maîtrise de l’analyse financière, techniques produits et services bancaires marché particulier et professionnel, méthodes de ventes, analyse et maîtrise du risque, connaissance de l’environnement économique et financier, mise en place de plans d’actions

Organisation et conduite de réunions

Formation : intervenante CFPB pour les étudiants en Master CCPro



Mes compétences :

Btob btoc

MARCHE DES PROFESSIONNELS