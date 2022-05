Philippe DUVAL

Directeur EHPAD



Manager confirmé, homme de terrain et de stratégie, spécialiste des réseaux de distribution dans les services ◦ Plus de 25 années d’expérience : élaboration et mise en œuvre de stratégies, gestion financière et budgétaire, management et dynamisation d’équipes pluridisciplinaires et multiculturelles importantes.



Titulaire de la certification Professionnelle de niveau 1 de Dirigeant de l'économie médico-sociale, je souhaite prendre la direction d'un EHPAD dans la région sud-est et suis ouvert également au secteur du handicap.



Mes compétences :

Formateur

Autonome et responsable

Management de projet

Organisation et stratégie

Adaptation facile

Créatif

Performance durable

Développement commercial

Vision stratégique et systémique

Marché des entreprises

Résistance stress

Organisé et bon sens relationnel

Prise de parole en public et conduite de réun

Marché des professionels

Curieux / Ouvert d'esprit

Gestion des carrières

Grands comptes /PME PMI / secteur public

Gestion des risques

Gestion des compétences

BTOBTOC

Word,excel, powerpoint et CRM

Management