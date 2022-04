Florence HERBAUDEAU - NOEL

Management : Définition des objectifs, mise en place de stratégie, pilotage, animation et coordination des équipes.



Ressources Humaines : Recrutement, GPEC, évaluation, élaboration référentiels métiers



Dynamique commerciale : Capacité à négocier, développer et fidéliser, sens de la performance, autonomie.



Gestion : Etablissement et suivi du budget, contrôle des ratios, tableaux de bord et états de gestion.



Communication : Aisance relationnelle, capacité d’écoute et d’analyse, pragmatique.



Mes compétences :

Management

Commercial

Développement commercial

Animation d'équipe

Prospection

Service clients

Recrutement

Vente

DIRECTEUR D'AGENCE

RESSOURCES HUMAINES