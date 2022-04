Florence DE BRIENNE (CORBRION)

Consultante Mobilité Professionnelle

Mes missions :

La Formation Professionnelle : en Cartographie des Métiers - GPEC - TRE -

Le Développement de partenariats avec les entreprises, les écoles, les universités, Forums métiers / emploi et formation.

MES DOMAINES DE COMPÉTENCES et EXPÉRIENCES :

GPEC

- Enquêtrice " capteur" pour la CCI de Valenciennes avec le Centre de Ressources en Prospective et Développement des Compétences:

Identifier les projets de développement des entreprises

- Établir une cartographie des métiers de l’entreprise

- Définir les besoins en formation et en recrutement.

- Objectif :anticiper les besoins

- Anticiper optimiser des actions de formation,

ACCOMPAGNEMENT PROFESSIONNEL = Conduite de Bilans de Compétences

SOURCING :



- Identifier les candidats à potentiel //un profil de poste recherché.

- Sélection des candidats "cibles" :

- Utilisation des Jobs boards, sites portails d'emploi et de recrutement, supports de diffusion d'offres d'emploi (Cadremploi, Monster, région job,...), salons de l’emploi.

- Phoning, recherche sur le web, utilisation des candidats thèques et à des cv thèques

- Organisation de « jobs meeting »



ÉVALUATION DES COMPÉTENCES PROFESSIONNELLES :

- Évaluation et accompagnement (ECCP : Évaluation des Capacités et des

Compétences Professionnelles)

- Restitution des résultats obtenus aux candidats, lors d’un entretien en face à face de conseil et d’orientation

- Rédaction des synthèses des tests techniques et psychotechniques et/ou des restitutions d’entretiens



RECRUTEMENT :

- Analyser les besoins métiers //à l’environnement économique

- Étudier et rédiger la définition de poste / Définir les moyens et les critères de recherche

- Gestion des entretiens en Face à Face/ Présenter les candidats sélectionnés aux clients

- Intégrer un nouveau collaborateur/suivi d’intégration



ACCOMPAGNEMENT PROFESSIONNEL : RECONVERSION et RECLASSEMENT :

-BILAN DE COMPÉTENCES

-Diagnostiquer , sécuriser et élaborer le projet professionnel

-Reclassement / outplacement

-Animer les Ateliers = > TRE–



PARCOURS PROFESSIONNEL

Plus de 6 années d’expérience dans le domaine de l’accompagnement et du reclassement des personnes en transition et /ou en évolution professionnelle

Conduite de Bilan de compétences pour : EIFFAGE -3 SUISSES - BLANCHE PORTE- QUICK -ECOLAB- LIDL- IKKS

18 années d’expérience dans l’étude des postes et du besoin client, la prospection candidat, le recrutement, la Formation Professionnelle, les démarches Forums écoles et Forums de l’emploi et de la formation, le recrutement, le placement dans l’environnement du Travail Temporaire.



Partenaires : OPCA, l’AFPA Formations, le FSE, les MDE, la DIRECCTE – Chargée de Mission reclassement au sein du dispositif « Pôle Position » - 2009-2010

AFPA Transitions - Pilotage de la cellule de reclassement SAEP en partenariat avec le sous-préfet de Valenciennes - 2011-2012

Cabinet Sodie – 2012-2014



Champs D’intervention :



Étude de postes /classification des métiers

Prospection commerciale /analyse des besoins clients /promotion de profils

Analyse de l’employabilité /Recherche de formations adaptées

Mise en évidence des intérêts personnels et professionnels

Recherche d’informations sur les métiers en tensions

Réalisation de Bilans d’orientation professionnelle sur tout type de population

Réalisation de Bilans de Compétences pour 3 SUISSES, BLANCHE PORTE, HPM, QUICK, EIFFAGE, IKKS

Maitrise des outils d’analyse et d’investigation tels que l ’IRMR, le SOSIE, le 360

Évaluation des capacités et compétences professionnelles

Accompagnement des mobilités professionnelles (ECCP)

Animation des ateliers « Appui à l’Orientation Professionnelle »

Reclassement individuel et collectif/ recrutement / Placement

Formatrice au CEPRECO GPEC – Cartographie des Métiers – GPEC - TRE

PACK OFFICE/ TECHNOLOGIES INFORMATION et COMMUNICATION :



Mes compétences :

Accompagnement RH

Reclassement

Recrutement

Animation de formation et évènement

Evaluation de competences et aptitudes pro

Sens des responsabilités

Conseil

Organisation

Sens du relationnel

Dynamisme

Rigueur

Accompagnement