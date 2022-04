Christophe CATOIR

Le Groupe Adecco poursuit au niveau international une stratégie de diversification, proche de son coeur de métier le staffing, mais adressant des publics de cadres, techniciens et/ou experts.

La France, premier pays du Groupe, par ailleurs présent dans plus de 70 pays et leader mondial, poursuit ses investissements forts sur ces relais de croissance.



Ces activités se déclinent autour du staffing, sous des formats variés : le recrutement et l'interim d'expertise sur des fonctions de middle management ou d'expertise au travers d'Experts et d'Adecco Medical - le recrutement de cadres confirmés au travers de sa filiale Badenoch & Clark - les activités de consulting au travers de sa SSII Modis et de sa filiale de conseil en Ingénierie Euro Engineering - les activités d'Outsourcing RH développées par Adjust, Adecco Formation et Adecco Call Center.



L'originalité de notre Groupe est de combiner ces savoir faire pour développer des solutions différenciantes sur le marché échappant à une logique de pure "push" d'offres standardisées.



La poursuite de nos investissements, sur une équipe qui comprend à ce jour 3.200 collaborateurs, nous amène à rechercher des talents dans le domaine de l'IT, de l'ingénierie, du médical, de la finance, de la vente marketing et de l'immobilier. Nous serons ravis de vous accueillir au sein de nos équipes citées ci dessus, présentes au sein des principales métropoles en France, dans les DOM ou par le biais de leur site internet.