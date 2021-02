Florence HERBOLD

Mon approche est centrée autour d’une relation de confiance entre l’avocat et son client.



Je privilégie l’écoute, le soutien et la disponibilité tout au long de la procédure .



Avocat depuis 1988, formée au Barreau de Paris pendant dix ans dans des cabinets de droit social et de propriété intellectuelle. (Marques, brevets, dessins et modèles, AOP, AOC ).

Expérience du droit pénal dans les barreaux périphériques et les banlieues de Nanterre, Bobigny, Créteil.

Activité orientée vers la stratégie et le contentieux judiciaire.

Neuf ans en entreprise dans le secteur social.









Mes compétences :

Contentieux social

Droit de la propriété intellectuelle

Gestion des litiges

Conseil juridique

Droit de la famille

Avocat