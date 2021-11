Franck HERBAULT

Après une formation d'expertise comptable, j'ai effectué ma première partie de carrière en cabinet d'expertise puis d'audit avec de devenir en 2001 Directeur Administratif et Financier du groupe Meilleurtaux.com.



En 2003, je crée une structure de directeur financier en temps partagé que je ferme définitivement en 2012. J'effectue encore quelques missions de DAF en tant partagé en fonction de mes disponibilités. J'ai notamment ces deux dernières années travaillé sur pour l'agence officiel ayant commercialisé les JO 2012 à Londres.



Ayant la volonté d'entreprendre dans un secteur totalement différent de ma formation initiale, j'ai crée Yodise, société de production de contenu audiovisuel. Yodise intervient auprès des PME et ETI dans le cadre de captation corporate. Nous éditions également depuis Mai 2012, la 1ère WEb TV ayant une véritable ligne éditoriale. Cette web TV, à destination des mangers et dirigeants de PME et ETI, accueille des experts, dirigeants, managers, chercheurs et universitaires.



Vous souhaitez en savoir plus : Contactez-moi.



