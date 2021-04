J'ai rejoint il y a plusieurs mois déjà. Je suis maintenant un membre actif de l'unité Commando.



J'ai ainsi le plaisir de pratiquer les différentes facettes de mon métier â travers la France:

- le management HSE, au plus près de l'humain et des problématiques de chantier et de certification MASE notamment

- la coordonnation SPS réalisation niveau 1

Le formation travail en hauteur et échafaudage.



Je suis donc à la recherche d'un nouveau challenge sur la région.



A très bientôt,

Florence HIRSCHENHAHN



Mes compétences :

Relations humaines

Échafaudage

Anglais

Pétrole

ATEX

Formation professionnelle

Management

Pétrochimie