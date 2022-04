Florence HUBY

De formation supérieure en commerce et marketing, je capitalise quinze ans d'expérience dans les fonctions de Chef de Produit, Category Manager et Responsable Marketing, dans l’industrie pharmaceutique et le 2nd oeuvre du BTP.



A l'écoute d'opportunités, je saurais mettre mes compétences et mon expérience à disposition de votre entreprise.





COMPETENCES



MARKETING

- pilotage de la refonte de sites internet

- développement et lancement de produits dans les secteurs du second œuvre du BTP, pharmaceutique et des arts de la table,

- rédaction de plans marketing,

- études : réalisation d’études qualitatives et quantitatives, d’études de marchés, d’études concurrentielles, organisation de focus group,



COMMUNICATION

- organisation et participation à des salons professionnels internationaux,

- supports de communication : création de catalogues, brochures et goodies, création et mises à jour de sites internet,

- rédaction de dossiers de presse,



COMMERCIALES

- prospection commerciale, gestion et développement de portefeuilles de clients, distributeurs et agents,

- négociation de cahiers des charges et de contrats, réponse aux appels d'offres,



MANAGEMENT

- management de projets internationaux à dimensions technique, marketing, financière, commerciale,

- encadrement de 5 personnes,

- formation des équipes commerciales des distributeurs et agents.



LANGUES ETRANGERES

- Anglais, Espagnol : courants



Mes compétences :

Mix Marketing

Marketing opérationnel

Études marketing

Étude de marché

Marketing

Marketing stratégique

Qualité

Qualité produit

Focus group

Marketing produit

Second oeuvre

Category management

Traduction anglais français

Industrie pharmaceutique

Développement produit

Lancement de produits

Traduction espagnol français

BTP

Gestion de produit

Commercialisation des produits techniques

Industrie

Management

Packaging primaire

Arts de la table

Pharmacie

Pharmacie industrielle

Veille concurrentielle

Dispositifs médicaux

Analyse de la concurrence

Packaging

Gestion de portefeuille

Gestion clients

Internet

Salons professionnels

Communication

Salons internationaux

Gestion de portefeuille projets

Prospection de clients

Négociation commerciale

Prospection

Evénementiels et salons

Management commercial

Management transversal

Ciment

Appels d'offres

Réponse aux appels d'offres

Analyse de cycle de vie

Développement commercial

Distribution professionnelle

Distribution B2B

Rédaction

Relations Presse

Cahier des charge