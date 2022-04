Florence HURELLE

Expérience confirmée dans un environnement technique et exigeant.

Forte culture clients, performance et résultats.

En relation avec les Elus et Administratifs du Secteur Public Local.

Grande capacité d'adaptation.



Mes compétences :

Gestion des rendez vous et des agendas

Organisation d'évènements

Certification ISO 9001(formation collaborateurs)

Campagnes de marketing direct

Gestion logistique de sites

Suivi des dossiers clients

Travail à distance (manager et équipe)