Florence HYART

Une expérience professionnelle de 23 ans en management en entreprises industrielles de l'agro-alimentaire, et de la grande distribution : pilotage d’activités, animation de conseil d’administration.

Des compétences éprouvées en gestion de projets d'organisation, de conduite du changement et en démarches qualité.

Une pratique de la coordination d’équipes.



Après avoir été responsable du service des produits à marque de distribution du groupement INTERMARCHE, j'ai exercé des fonctions de développpement des marchés avec l'ensemble de la GMS au sein de l'équipe de direction d'une PME de la pâtisserie industrielle. Puis j'ai intégré DELOITTE & TOUCHE, devenu INEUM Consulting pour sa partie conseil, où j'ai mené des missions d'organisation et d'accompagnement au changement (évolution des structures et réorganisation, mise en place de SI et impacts sur le fonctionnement de l'entreprise,...) au sein de PME et de PMI ainsi que dans l'univers de la santé.

Aujourd'hui, j'interviens dans le secteur des industries de l'alimentaire au travers de ma structure Atlantic Food Consulting.



Mes compétences :

Alimentaire

Consultant

Distribution

Formation

Organisation

Qualité

Santé

Traçabilité