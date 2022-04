Florence JABANE

- 14 ans d'expérience en Qualité dans les secteurs Automobile, Aéronautique, Plastique, BTP, Fonderie et Outillages Electriques

- 3 ans d'expérience en Sécurité-Environnement dans les secteurs "Risques Mécaniques" et "Risques Chimiques"

- 3 ans d'expérience en Qualité et Amélioration Continue dans le secteur Logistique

- 2 ans d'expérience en Méthodes-Industrialisation dans le secteur Automobile

- 2 ans d'expérience en Logistique-Ordonnancement dans le secteur Métallurgie (Fonderie)

- 1 an d'expérience Chef de Projet dans le secteur Electrotechnique



Anglais courant - Italien commercial - Notions d'Allemand



Mes compétences :

Chef de projet

Environnement

Formation

Industrialisation

Informatique

Logistique

Methodes

Qualité

Sécurité